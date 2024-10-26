Муцениеце обвинила Прилучного во лжи

Агата Муцениеце записала видеоролик, где рассказала, что все, что говорит адвокат Прилучного, не соответствует действительности. Она считает, что Прилучный врет насчет алиментов из жадности, ведь ранее они договаривались оплачивать содержание детей пополам.

«Причина, по которой было подано на алименты, уже мной озвучивалась! Напомню, все, что мы платили 50/50, было прервано. Когда Тима у меня спросил однажды: а что если я захочу пожить с папой? Я ответила — хочешь, попробуй! Тут же начали звонить юристы, говорить, чтобы я подписывала бумаги об официальной смене места жительства сына, конечно, я отказалась. Но тут было сказано, либо с документами, либо никак! Получилось никак, и за школу отказались сразу платить пополам. Даже не полностью, ребят, ПОПОЛАМ! Ну дальше вы все знаете…», — сказала актриса.

Агата сообщила, что, несмотря на решение суда, Прилучный сына не вернул. Да она готова ехать с приставами забирать ребенка, единственное, что ее останавливает – понимание того, какую психологическую травму может получить мальчик, пишет 5 Канал.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают судиться даже спустя четыре года после развода. Конфликт экс-супругов накалился после того, как актриса добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей, 11-летнего сына Тимофея и 8-летней дочери Мии.

В ответ звезда сериала «Мажор» подал иск на определение места жительства детей. 18 октября состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону артистки, было решено, что теперь Тимофей будет жить с мамой.