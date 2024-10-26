«Леша нуждается в лечении»: Айза прокомментировала скандал с Гуфом

Недавно Алексей Долматов, известный публике под сценическим псевдонимом Гуф, устроил дебош в арендованной бане в подмосковной Апрелевке. Репер был задержан полицией и ему грозит уголовная ответственность, пишет издание Super.

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Айза-Лилуна Ай, бывшая жена рэпера, с которым у нее есть общий сын, написала в Телеграм-канале, что она в ужасе и что Долматова нужно, прежде всего, лечить.

«В случае Леши, он нуждается в лечении, потому что в этот психоз никаких запрещенных веществ не было. Можете мне поверить. И это меня пугает уже гораздо сильнее. Чтобы получить такой эмоциональный срыв, ему уже ничего не надо», - написала Айза-Лилуна.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, какие именно действия запретил рэперу Гуфу Наро-Фоминский суд после драки у бани. Об этом сообщает kp.ru. Защитник артиста поблагодарил суд и представителей прокуратуры, которые приняли во внимание обстоятельства дела, а также род деятельности Гуфа и его характеристики - рэпер не был судим и имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.

«Поэтому запретили только две вещи. Первое - общаться со свидетелями и потерпевшим по уголовному делу. Второе - посещать место происшествия», - уточнил Жорин.

По словам адвоката, больше запретов нет, Гуф может пользоваться интернетом и давать концерты.