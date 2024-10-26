Появилась новая фотография Дурова и его девушки

Юлия Вавилова, которую публика знает как нынешнюю подругу Павла Дурова, в Телеграм-канале разместила совместное фото с ним. На фотографии Павел и Юлия обнимают друг друга.

Как пишет Телеграм-канал «Московский Комсомолец», теперь личная жизнь Дурова перестала быть тайной за семью печатями.

В комментариях подписчики отмечают, что Дуров выглядит чересчур серьезным. Паре желают счастья; многие, однако, намекают на связь романа с капиталами основателя Телеграмма

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Ранее стало известно, что Ирина Болгар, бывшая гражданская супруга Павла, подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии. В иске, поданном в марте 2023 года, она утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из их сыновей. Болгар также требовала предоставить ей опеку над детьми.

В мае того же года суд встал на ее сторону, а в феврале следующего вынес окончательно решение в пользу матери.

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