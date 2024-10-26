Бузова намекнула на новый роман

Ольга Бузова опубликовала в микроблоге видеоролик, в котором она обнимается с Олегом Майами. Под роликом певица оставила многозначительную подпись:

«Возможно, это все-таки любовь».

И, несмотря на то, что поющая телеведущая объяснила, что это всего лишь кадры клипа, написанного совместно с Майами, фолловеры заговорили о новом романе старых друзей, пишут ura.news.

У Ольги и Олега период личных отношений возобновлялся два раза. Олег неоднократно признавался в своих чувствах к певице.

Ранее певец был героем передачи «Ходят слухи», в которой сообщил, что они с Ольгой вместе были на протяжении семи месяцев. Но все это время старались на афишировать свои отношения. Затем у каждого из них появилась новая любовь, которая также оказалась проходящей.