Пионер хип-хопа DJ Clark Kent скончался на 59-м году жизни

Родольфо Франклин, известный как DJ Clark Kent, скончался в возрасте 58 лет. Последние три года музыкант боролся с раком толстой кишки. Рядом с ним в момент кончины были его супруга Кеша, дочь Кабриа и сын Антонио.

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Франклин начинал свой творческий путь в 80-е, выступая в качестве диджея в Бруклине и на радио New York City. В 1989-м он сделал ремикс песни Spread Your Wings группы Troop, и он стал его первым хитом. Это привлекло к нему внимание многих артистов, в том числе начинающих.

Как напоминает Variety, Франклин был продюсером альбома Conspiracy группы Junior M.A.F.I.A и сыграл важную роль в запуске карьеры Jay-Z. Впоследствии диджею удалось посотрудничать с Notorious B.I.G. (Sky's the Limit), Мэрайей Кэри (Loverboy Remix), а также Канье Уэстом и другими артистами.

Ранее стало известно, что Jay-Z получит право перезаписать свой дебютный альбом только в 2031 году.