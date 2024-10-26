Противостояние Муцениеце и Прилучного вышло на новый уровень

Бывшие супруги никак не могут решить место проживания общих детей.

Противостояние между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным принимает все более запутанные обороты. Недавно суд вынес решение, согласно которому на время проведения экспертиз, определяющих, с кем из родителей лучше жить их сыну, мальчик должен оставаться с матерью. Однако фактически он так и не вернулся к Агате и ее дочке Мии.

«Я все так же буду ждать дома своего мальчика! Да или просто хотя бы побыть денечек вместе», — эмоционально поделилась актриса в своих публикациях в соцсетях.

В то же время адвокат Павла Прилучного, Ольга Даниелова, утверждает, что актер не препятствует общению сына с матерью. Несмотря на то, что он считает постановление суда противоречащим интересам ребенка, Павел готов дать возможность Тимофею провести время с матерью. Однако данная информация возмутила актрису, и она решила внести ясность.

«Ребят, вы видели что сказала адвокат? Что Тимофей дома с мамой. Так вот, Тимошки дома нет, не приезжал с августа месяца, никакие решения суда не берутся во внимание, да что там решения суда, просто погулять вместе, — прокомментировала ситуацию Агата. — Я, честно, не знаю что делать, ехать с приставами? Но я, конечно, так не сделаю, это дополнительная травма моему мальчику. Я, как мама, никогда так не смогу поступить. Я просто буду ждать его дома!».

Агата также рассказала, что когда Тимофей однажды спросил о возможности пожить с папой, она не возражала, однако вскоре юристы начали настаивать на официальном оформлении смены места жительства. Она отказалась, что, по словам адвоката, стало причиной подачи иска об определении места жительства ребенка.

«Но тут было сказано, либо с документами, либо никак! Получилось никак, и за школу отказались сразу платить пополам. Даже не полностью, ребят, ПОПОЛАМ! Ну дальше вы все знаете…» Агата вновь не смогла сдержать слез, поделившись, что еще несколько недель назад она переживала из-за судебных решений. «История достаточно уродливая, но уже как есть. У нас у всех такие, наверное, уродливые истории в жизни встречаются, я думаю, что все равно все будет хорошо, — резюмировала актриса. — Конечно, эта клевета, вранье, это тоже, знаете, такая слабая позиция и слабая история. Врать, прикрываться — это вообще нехорошо. Особенно для адвоката», — резюмировала она.

Напомним, что Агата и Павел расстались в 2020 году, но их продолжающиеся конфликты отравляют жизнь не только им, но и их детям. Актриса требует увеличить алименты, в то время как Павел пытается получить право опеки над Тимофеем, утверждая, что мальчик хочет жить с ним. В ответ Агата утверждает, что отец настраивает ребенка против нее, в результате чего тот стал реже общаться с мамой и сестрой. Суд назначил, что мальчик должен жить с Агатой, но, несмотря на это, по заявлениям Агаты, Павел так и не привез Тимофея, хотя это должен был сделать еще в прошлую пятницу.