Невеста Лепса вернулась в Россию

Аврора Киба, которую Григорий Лепс назвал своей невестой, в сентябре отправилась в Англию учиться в Лондонском колледже моды. На днях девушка вернулась в Россию – и потратила целый день на изменение образа. Так, в частности, у Авроры теперь более короткая прическа, пишет 5 Канал.

«Спасибо за новую меня», — написала Киба в микроблоге.

Пока нет информации о том, приехала ли она ненадолго или же решила сменить место учебы. Нет комментариев и от Григория Лепса о том, почему его юная подруга сменила имидж и нравятся ли ему перемены.

18-летняя Аврора закончила в текущем году школу и определилась с дальнейшими планами на профессиональную деятельность, желая связать жизнь с дизайнерским делом.

Ранее на вопрос о том, отразится ли разлука на их с Авророй отношениях, Лепс заявил, что не видит никаких поводов для беспокойства.