Лидер Breaking Benjamin заявил, что группа не торопится с записью нового альбома

Фронтмен и основатель рок-группы Breaking Benjamin Бен Бернли ответил на вопрос, когда поклонникам коллектива стоит ожидать новую полноценную пластинку. Певец не дал четкого ответа, но подчеркнул, что музыканты уже представляют, чего хотят добиться.

Бернли сравнил ранние стадии карьеры группы с утомительным восхождением на вершину: тогда самого фронтмена и его коллег по Breaking Benjamin мотивировало желание добиться как можно большего. Теперь они благодарны за «то, что имеют», поэтому не хотят торопиться.

Как цитирует Blabbermouth, сейчас группа более расслаблена и работает только над тем, что действительно ее вдохновляет. Работа над пластинкой затягивается именно из-за того, что моменты вдохновения «приходят и уходят». Однако Бернли подчеркнул, что новая музыка коллектива успокаивает его больше, чем старые песни, написанные в спешке.

Ранее в этом месяце Breaking Benjamin представили сингл Awaken — первый новый материал с 2018 года.