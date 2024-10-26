Хейтеры обрушились на Глюкозу из-за странного поста в социальной сети

Наталья Чистякова-Ионова, известная публике под сценическим псевдонимом «Глюкоза», недавно стала героиней скандала. Певицу задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению на нахождение в неадекватном состоянии. Освидетельствование на алкоголь и наркотики певица проходить отказалась, пишет портал thevoicemag.ru.

Поклонники певицы сочувствуют ей, объясняя участившиеся проблемы преследованием врагов. Недоброжелатели считают, что у Натальи серьезная зависимость и ей необходимо срочно лечиться.

Накануне звезда вывесила в микроблоге странный пост, состоящий из трех цифр «1». То есть 111. Никакими объяснениями картинка не сопровождалась. Хейтеры начали высмеивать Глюкозу. Высказывались предположения о новом номере службы спасения (по аналогии с 112), и всякие прочие варианты, в том числе и те, что артистке следует не путаться в цифрах, а вызвать «03».

Сама певица пока на ситуацию никак не отреагировала.

После задержания в Шереметьево и бессонной ночи Глюкоза сразу заявила, что страдает от преследования со стороны «влиятельного человека». Эту версию подтвердил журналистам и Андрей Малахов. Потом с таким же заявлением выступила Ксения Собчак.