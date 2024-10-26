Родственники Раисы Максимовой делят наследство при жизни актрисы

Стало известно, что родственники известной актрисы Раисы Максимовой начали войну за ее имущество. Актриса, которой на днях исполняется 95 лет, приняла решение оставить часть наследства своему внуку, рожденному вне брака.

Его отца, сына Максимовой, уже нет в живых. Законная супруга Алексея возражает против решения свекрови. Идет судебное разбирательство по данному вопросу. Об этом пишут news.ru

«Ощущаю себя умирающей народной артисткой. 70 лет была на сцене, а что теперь у меня в жизни?» — сказала Максимова.

Родственники пожилой артистки перессорились между собой, и единственной поддержкой для нее стала гражданская жена ее покойного сына Алексея Елена Шойко.

Ранее невестка актрисы Елена рассказала, что Максимову часто госпитализируют для переливания крови. По ее словам, процедуры необходимо проводить каждый месяц.