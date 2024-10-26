Шаляпин ответил на критические высказывания Дробыша

Виктор Дробыш выступил с жесткой критикой в адрес певца Прохора Шаляпина на VK-шоу «Макарена». По мнению продюсера, Прохор талантлив и мог бы стать певцом уровня Баскова. Но он растратил свой талант на скандалы и сомнительные романы с пожилыми дамами.

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«Ну вот яркий пример — Прохор Шаляпин. Он же все-таки музыкант… Это же я мумию откопал. Он мог быть певцом а-ля Николай Басков, но пошел по другому пути. Присутствие в шоу-бизнесе есть, он появляется в каких-то передачах, разные каналы его приглашают — то есть имя знают, но к музыке это не имеет никакого отношения», — заявил Дробыш.

Шаляпин не оставил высказывания композитора без внимания, сообщает 5 Канал.

«Я вижу с его стороны неумный и дешевый хайп, попытки напомнить о себе любым способом и как-то самоутвердиться за счет других. Мне кажется, это нелепо в его возрасте. В музыкальных вузах страны его портрет как композитора не появится никогда, так же, как и в учебниках», — отметил Прохор.

Своим призванием исполняить народные песни Шаляпин гордится. По его словам, «произведения» Дробыша и его «навязанные посредством эфира» хиты слишком просты в сравнении с классикой и «не имеют ни единого намека на гениальность».

История продюсера, уверен исполнитель, поместится в одной желтой статейке. Проход констатировал, что звания настоящего музыканта достойны Чайковский, Рахманинов, Глинка и другие всемирно известные композиторы, но уж точно не руководитель «Фабрики звезд».

В 2006 году Прохор Шаляпин принял участие в проекте «Фабрика звезд — 6», в котором занял четвертое место. После проекта артист заключил контракт с Виктором Дробышем, однако они прекратили сотрудничество на фоне взаимных обвинений, спустя год.