Новый участник шоу «Звезды в джунглях» поделился впечатлениями от проекта

В прошлом выпуске шоу Звезды в джунглях» покинула Евгения Кривцова На ее место в проект пришел резидент Comedy Club Дмитрий «Люсек» Сорокин.

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«СтарХит» задал Сорокину вопрос, каковы его впечатления.

«Это было нереальное реалити! Треш и кайф в одном!», — сказал Дмитрий.

Комик отказался вливаться в какую-либо из существующих в команде коалиций.

«Не мое, я же „одинокий тамбовский волк“. Быть самим собой — вот моя тактика», - заявил он.

Пока Сорокину удается справляться с непростыми заданиями выживания в амазонских джунглях. Он обнаружил у себя очень нужное качество – устойчивость к голоду.

«Захочешь кушать, пойдешь на все! Меня удивило то, как участники самоотверженно проходили все испытания проекта. В быту и на заданиях командный дух присутствовал, несмотря на заговоры и интриги. Самым непростым было, конечно, переносить голод. Но я обнаружил в себе устойчивость к нему», — отметил Сорокин.

Теперь Дмитрий также будет стремиться получить главный приз проекта. Что интересно – итоговая сумма пока неизвестна. Ранее она составляла пять миллионов рублей, но теперь участники сами формируют банк за счет заработанных денег на испытаниях.

Создатели шоу отмечают, что каждый участник преследует свои дополнительные цели.

Так, например, Алена Блин отправилась в джунгли, чтобы похудеть. Журналистка долгие годы страдает от лишних килограммов и любыми путями пытается прийти в форму.

Дана Борисова решила в Колумбии развлечься. По словам ведущей, ее жизнь слишком стабильна, дома она постоянно лежит в кровати и смотрит турецкие сериалы.

А Лерчек (Валерия Чекалина) приняла решение вдали от России восстановиться после развода и уголовного преследования.