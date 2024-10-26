Басист и сооснователь Grateful Dead Фил Леш умер в возрасте 84 лет

Стало известно о смерти Фила Леша — музыканта, получившего известность в качестве одного из основателей и басиста рок-группы Grateful Dead. Ему было 84 года. Причина смерти не разглашается, но, согласно источнику, Леш умер «мирно, в окружении семьи».

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Grateful Dead собрались в 1965 году. Изначально музыканты планировали выступать под названием The Warlocks. Как напоминает NME, Леш не собирался быть басистом, так как уже получил профессиональное образование по специальности «трубач». Впрочем, не исключено, что эти навыки помогли ему развить собственный стиль, благодаря которому бас в музыке Grateful Dead звучит как вторая лид-гитара.

Группа просуществовала вплоть до 1995 года и распалась после смерти фронтмена Джерри Гарсии. Музыканты несколько раз воссоединялись, и Леш неизменно присутствовал в каждом из этих реюнионов. Всего Grateful Dead выпустили 13 студийных и 10 концертных альбомов.

В прошлом году также не стало Джона Катлера, звукоинженера коллектива.