Озвучена цена билетов на  концерт  Агутина и Преснякова в Дубае

Леонид Агутин и Владимир Пресняков выступят на грандиозном закрытом ужине для представителей элиты. Уже четыре года подряд в Дубае проходит гала-вечер Big Art Festival. В этом году он состоится 6 ноября в роскошном The Theater Dubai. Почти все билеты, а их стоимость начинается от 70 и заканчивается 200 тысячами рублей, уже проданы.

Как информирует СтарХит, подготовкой мероприятия занимается известный промоутер Максим Берин. В зале будут миллионеры из списка Forbes, а также известные спортсмены, топ-модели и прочие звезды. Повар мишленовского ресторана предложит гостям более 5 смен блюд высокой кухни.

Также зрителей ждет шоу The Theater Dubai — его артисты с успехом выступали в Портофино, Монако, на острове Капри, в Порто Черво, Форте деи Марми и в популярном резорте Турции D Maris Bay

Пресняков и Агутин работали вместе и ранее. Так, Владимир Пресняков- в признавался, что советовался с Леонидом Агутиным по поводу съемок в вокальном телепроекте «Голос».