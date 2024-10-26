Пугачева попыталась вывезти из своего загородного дома антиквариат. Картины и скульптуры, оформленные заранее на мужа-иногаента, были задержаны в аэропорту Шереметьево. Публика тут же принялась неумолимо болтать о том, что Алла Борисовна совсем обеднела на чужбине и решила таким образом хоть немного заработать на свою старость.

Экспозиции были отправлены известным экспертам для оценки, однако все оказались подделкой. Таможенники, не зная о фальсификации, «завернули» вывоз картин, указав, что звёздной чите необходимо пойти в Министерство культуры и получить разрешение на вывоз. Известный адвокат Дубовинский язвительно прокомментировал эту ситуацию.

«Они должны прийти в Министерство культуры и принести шедевр за 10 тысяч рублей и сказать: “Дайте нам разрешение, потому что мы, Галкины, сидим дома и молимся на копию за 10-15 тысяч рублей”», — посмеялся он.

Несмотря на все эти тонкости, у общества появился один единственный вопрос — зачем вывозить поддельный антиквариат из России?

Напомним, что замок в деревне Грязи стоит на продаже уже почти два года. Несколько раз в интернете появлялась информация, что на загородный дом нашёлся покупатель. Однако через какое-то время заголовки новостей опускались в архив, а объявление о продаже никуда не исчезало. Стоимость четырёхэтажной «дачи» с территорией, амфитеатром и бассейном составляла около 1 млн долларов.

Само собой, на такую цену никто не клевал. Кроме того, ремонт внутри дома оставлял желать лучшего. Балдахины, камин, вензеля, лампасы и чучела убитых животных. «Не экологично», — подумали бы зоозащитники и эксперты по осознанной жизни.

А после публикации новостей о том, что Пугачева решила вывезти антиквариат из дома себе на чужбину, у бдительных консперологов появилось множество интересных версий о продаже. Например, что замок в Грязи супруги решили вывезти по частям. Давно уже в сети ходил слух, что общество требует у властей присвоить особняку в четыре этажа статус народного достояния. Но давайте опираться на факты друзья, а не на слухи.

За границей исполнительница хита «Айсберг» хоть и не даёт крупных концертов, но и не перебивается на последнюю копейку. Да, у неё теперь нет частных корпоративов, за которые она могла получать миллионы в час, нет собственного бренда обуви, приносящего 50 млн рублей в год. Но в любом случае за годы работы у Примадонны набралось целое состояние, которое, вероятнее всего, лежит в зарубежных банках под хорошие проценты. В конце концов, у вокалистки есть муж Галкин*.

Зачем тогда Примадонне вывозить картины, не являющиеся подлинными, пока особо не понятно. Вероятнее всего, все эти предметы интерьера представляют для Аллы Борисовны и её супруга какую-то сакральную ценность.

*признан иноагентом на территории РФ