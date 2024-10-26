Популярный российский блогер разочаровался в Дурове из-за фото Болгар

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», заявил, что разочаровался в основателе мессенджера Telegram Павле Дурове после выложенных Ириной Болгар фото. Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Metametrica.

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«Самое ужасное, что Болгар сделала, — это вот эти вот фотки, где видно, что Дуров не качок», — сказал Васильев.

Блогер отметил, что раньше по-другому представлял фигуру предпринимателя. Однако опубликованные снимки, по его словам, показали, что Дуров «дрищара обычный».

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Также Васильев добавил, что походка основателя Telegram, которая была показана на одном из опубликованных роликов, напомнила ему поведение неигровых персонажей (NPC) из видеоигр.

21 октября режиссер Родион Чепель заявил, что на некоторых фотографиях Болгар в соцсетях Дуров выглядит смущенным. По его словам, на кадрах основатель мессенджера выглядит с другой стороны.

Ранее Ирина Болгар злобно поздравила Павла Дурова с Днем рождения.