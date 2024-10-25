Суд избрал меру пресечения Гуфу

Рэперу Гуфу избрали меру пресечения в виду запрета определенных действий, сообщает ТАСС. Теперь музыканту запрещено покидать без разрешения следователя место жительства, использовать мобильную связь и интернет, а также иные способы общения, а также общаться со свидетелями и иными участниками дела.

Ходатайство следствия суд отклонил, избрав фигуранту меру пересечения в виде запрета определённых действий, — говорится в сообщении.

По информации SHOT, рэпера Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке. По данным ресурса, утром 23 октября рэпер пытался приставать к девушке, которая отказалась от его внимания и позвонила своему брату. Согласно предварительной информации, мужчины начали ссориться и в результате драки Гуф ударил соперника по уху, а также травмировал свою руку.

Гуфу вменяют грабеж группой лиц с применением насилия

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что исполнитель решил пройти лечение в реабилитационном центре после скандального дебоша. По сообщениям ресурса, есть предположения, что музыкант принял это решение, чтобы избежать возможного ареста после инцидента в бане.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о грабеже группой лиц в отношении рэпера, который стал одним из участников громкой потасовки в подмосковной Апрелевке. Следствие будет ходатайствовать об аресте обоих подозреваемых, им грозит до семи лет лишения свободы.