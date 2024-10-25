Стиви Никс рассказала, почему Линдси Бакингема уволили из Fleetwood Mac

Линдси Бакингем был уволен из группы Fleetwood Mac из-за некультурного поведения.

© Звук

Об этом рассказала его бывшая возлюбленная, экс-вокалистка рок-коллектива Стиви Никс.

«Я общалась с Линдси так долго, как могла. Нельзя сказать, что я не давала ему более 300 миллионов шансов», — поделилась певица в беседе с Rolling Stone.

По словам Никс, музыкант не был любезен ни с кем, включая Гарри Стайлса на благотворительном концерте организации MusiCares в 2018-м. Тогда она и приняла решение попросить его уйти из Fleetwood Mac.

Ники заметила, что, несмотря на непростые отношения, она желает Бакингему всего самого лучшего. Также исполнительница подтвердила, что группа не собирается воссоединяться, потому что «когда Кристин Макви умерла, Fleetwood Mac умерли».

Ранее продюсер команды Кен Кэйллат подал в суд на авторов пьесы Stereophonic за плагиат его мемуаров.