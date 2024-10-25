Рудольф Страусов рассказал, как познакомился с Хаски

Хип-хоп-артист Рудольф Страусов познакомился с рэпером Хаски в соцсетях.

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Исполнитель подписался на него во времена, когда фрешмен еще работал в логистической компании.

В разговоре со Звук Медиа Рудольф (он же Александр Иваненко) признался, что много раз писал звезде в личные сообщения, но тот не реагировал. Наконец, музыкант сделал Хаски комплимент о его куртке, и тот ответил. Рэпер сказал, что ему интересно следить за Страусовым в соцсетях, и оценил его трек «моча хаски». Затем артисты встретились и погуляли по Москве. Позже в альбоме Иваненко «САША» (2024) появился фит с Хаски — «РУСАЛКА».

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