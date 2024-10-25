Гуфу вменяют грабеж группой лиц с применением насилия

Полицейские возбудили уголовное дело о грабеже группой лиц в отношении Алексея Долматова, известного как Гуф, который в Апрелевке стал одним из участников потасовки. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в ближайшее время следствие будет просить об аресте музыканта.

"Алексею Долматову вменяется совершение преступления, предусмотренного пп. "а", "г", ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия). Ему грозит до семи лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Долматова и еще одного фигуранта уголовного дела", - рассказал собеседник агентства.

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Адвокат Сергей Жорин в свою очередь отказался комментировать ТАСС эту информацию.