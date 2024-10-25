Уехавшая по Францию Литвинова оставила в России убыточный бизнес

Актриса Рената Литвинова после переезда во Францию решила не закрывать бизнес в России, однако перестала им заниматься. Последние два года компания по продаже косметики не приносит прибыль и уходит только в минус. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиавойны» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность фирмы. Passion.ru

В 2022 году убытки фирмы составили 2,5 млн рублей, а в 2023-м — 272 тыс. рублей. Согласно данным издания Daily Storm, Литвиновой принадлежит 20% бизнеса. Сама компания занимается производством парфюмерии и косметики. Еще в 2021 году «Рида косметикс» приносила владельцам 5,5 млн рублей прибыли. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что Земфира (признана в РФ иностранным агентом) переписала свою московскую квартиру на Ренату Литвинову. Певица сделала это после требований отобрать недвижимость у иноагентов. Lenta.ru