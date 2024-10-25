Уехавшая по Францию Рената Литвинова оставила в России убыточный бизнес

Актриса Рената Литвинова после переезда во Францию решила не закрывать бизнес в России, однако перестала им заниматься. Последние два года компания по продаже косметики не приносит прибыль и уходит только в минус. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиавойны» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность фирмы.

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По данным источника, с 2022 года бизнес Ренаты терпит убытки. «Рида косметикс» в прошлом году ушла в минус на 272 тысячи рублей, а два года назад на рекордные 2,5 млн рублей.

Сама Литвинова о проблемах в бизнесе не говорит и наслаждается жизнью за границей. Актриса живет в Париже, посещает модные показы и поддерживает свою подругу Земфиру*(признана иноагентом на территории РФ). Долгое время они были в ссоре, однако в этом году смогли помириться. Это подтвердила Рената, опубликовав кадры с концерта приятельницы в Грузии.

После переезда за границу Литвинова поставила на паузу актерскую карьеру, но стала развиваться в модельном бизнесе. Например, этой осенью она прошла по подиуму на показе в Париже и восхитила поклонников своей внешностью. Они отметили, что она совсем не выглядит на 57 лет.

Ранее Рената Литвинова попробовала себя в роли диджея в Европе.

*(Признана иноагентом на территории РФ)