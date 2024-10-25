Певца Natan жестко раскритиковали за измену жене на шоу

Певица Рита Дакота раскритиковала музыканта Натана Мирова, более известного как Natan, за измены супруге. Об этом сообщает Super.ru.

Отмечается, что Дакота сама долгое время страдала от неверности своего бывшего супруга. В соцсетях она разместила ролик, на котором Миров рассуждает о допустимости «отрезвляющих пощечин» в сторону женщин.

«Ты бы, "как мужчина", лучше бы не (изменял — прим. ред.) на всю страну, когда у тебя есть красавица жена и детки, которые смотрят на тебя. И не рассказывал бы на телеке басни про "отрезвляющие пощечины" женщинам как норму, с мерзкой улыбочкой на лице», — написала исполнительница.

Она добавила, что точно не Мирову следует «нравоучать женщин», которым изменили и которые решили говорить об этом публично.

Напомним, в октябре в Сети распространилось видео, на котором Миров целовался с блогером Валерией Чекалиной на шоу «Звезды в джунглях». Сам Natan после этого заявлял, что у них с блогером действительно возникла симпатия, однако он все равно собирается сохранить семью. После этого его жена Анастасия Шевцова заявила, что ушла от супруга. Она призналась, что приняла решение еще до скандального видео. Сейчас пара не живет вместе.