Linkin Park выпустили композицию Over Each Other и клип на нее

Рок-коллектив Linkin Park представил трек Over Each Other. Песня стала уже третьим синглом группы с новой вокалисткой Эмили Армстронг, заменившей покойного Честера Беннингтона.

Мелодичная композиция о сложности человеческих отношений была дополнена клипом, созданным участником Linkin Park Джо Ханом. Он же снимал команде видео на хиты Numb (2003), From the Inside (2003) и What I’ve Done (2007). По сюжету Армстронг пытается вернуть к жизни подругу, с которой они попали в автокатастрофу.

«Эта песня для меня особенная, так как это мой первый сольный вокал в Linkin Park», — поделилась Эмили. Артистка стала соавтором лирики Over Each Other вместе с Майком Шинодой.

Новинка и уже вышедшие треки The Emptiness Machine и Heavy Is the Crown войдут в грядущий альбом коллектива From Zero. Его релиз намечен на 15 ноября.