Певица Гулькина рассказала, кто был «серым кардиналом» российской эстрады

Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина заявила о том, что певица Алла Пугачева долгое время была «серым кардиналом» российской эстрады и принимала решения, кому «перекрыть кислород», а кому помочь. Об этом она рассказала в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам артистки, влияние Аллы Пугачевой на российский шоу-бизнес уже ни для кого не секрет.

«Через запятую можно перечислять тех, кому она перекрывала кислород. Даже [певица Ирина] Понаровская в своей книге написала, что Алла ее закрывала», - заметила Наталия Гулькина, назвав Пугачеву «серым кардиналом».

При этом экс-солистка «Миража» призналась, что сама не попала в число «жертв», хотя у нее также был непростой путь, так как она «не состояла ни в чьей свите».

«Никогда не понимала, почему меня не зовут на ту или иную программу или для участия в больших концертах. Сейчас делаю вывод — потому что я не состояла ни в чьей свите и ни в каком агентстве. Все же очевидно. Простите, но везде блат», - констатировала певица.

Напомним, что Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов. После чего Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список, отметив, что солидарна с мнением своего супруга касательно происходящего в России и на Украине.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.