Кейт Буш заявила, что готова к созданию новой музыки

Британская певица Кейт Буш рассказала, что у нее есть множество идей, которые она хотела бы воплотить в новом материале.

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В передаче Today на BBC Radio 4 артистка пояснила, что в последние годы много работала с архивами, переделывала свой сайт и составляла книгу с текстами песен. По словам Буш, она хотела бы записать новый альбом после завершения этих дел.

Недавно экс-участник Pink Floyd Дэвид Гилмор заметил, что пытался убедить Кейт вернуться в музыку, но она сказала, что «еще не готова».

Исполнительница в последний раз выступала на сцене в 2014-м. Ее самый свежий на данный момент студийник 50 Words for Snow увидел свет в 2011-м. В прошлом году звезду включили в Зал славы рок-н-ролла, но она не посетила церемонию.