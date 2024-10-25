Еще два участника покинули группу As I Lay Dying

Гитарист Кен Сьюзи и барабанщик Ник Пирс ушли из металкор-группы As I Lay Dying. Музыканты объявили об этом в своих соцсетях.

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Сьюзи объяснил свое решение «переломным моментом» в проверке его моральных принципов.

Артист отметил, что басист Райан Нефф, недавно также покинувший As I Lay Dying, столкнулся с негативной реакцией аудитории из-за того, что ушел первым. Кен сожалеет, что не поддержал друга сразу и не заявил об уходе раньше.

Пирс в своем посте заметил, что это «не тот конец, которого он ожидал». «Я чувствую, что мне нужно дистанцироваться от группы, чтобы сохранить свое здоровье и целостность», — добавил он.

Оставшиеся в команде вокалист Тим Ламбезис и гитарист Фил Сгроссо пока не прокомментировали ситуацию. Релиз восьмой пластинки коллектива Through Storms Ahead все еще запланирован на 15 ноября.