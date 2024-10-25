Певицу Натали спасают психологи

50-летняя певица Натали рассказала, что со смертью мужа ее мир рухнул. Артистка весь год болеет и оказалась вынуждена обратиться за помощью к психологам.

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Об этом исполнительница хита «Ветер с моря дул» рассказала Экспресс газете.

Говоря об уходе из жизни Александра Рудина, Натали призналась: потеряла любимого человека, отца детей, продюсера и друга.

«Весь год я болею, по крупицам собираю силы для концертов - все-таки детей надо кормить, учить, ставить на ноги», - поделилась Натали.

У певицы нет сил на интервью, заботу о внешности и встречи с друзьями. Она не скрывает, что сейчас «очень тяжело».

«Я обратилась к психологам за помощью», - откровенно рассказала Натали.

Ранее сообщалось, что она отменила только один концерт после смерти мужа. Выступление должно было пройти в день похорон.