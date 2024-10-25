Рианна раскрыла, с какой певицей хотела бы поработать

Артистка Рианна хочет посотрудничать с Билли Айлиш. По ее мнению, звезда «очень хороша».

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О коллаборации мечты Рианна рассказала в интервью Access Hollywood, посвященном запуску совместной коллекции Puma и бренда певицы Fenty. Свой выбор исполнительница не пояснила.

Недавно девушка также заявила, что GloRilla могла бы написать музыкальную тему для Fenty. Сама рэперша отреагировала на слова Ри с энтузиазмом.

Напомним, что последний на сегодняшний день альбом артистки Anti увидел свет в 2016-м. В июне Рианна сказала, что готова вернуться в студию для записи новой пластинки.