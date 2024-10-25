В окружении Пугачевой ответили на слухи о ее возвращении в Россию

Певица Алла Пугачева в ближайшее время не собирается приезжать в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артистки.

Собеседник агентства также опроверг информацию, что сейчас Примадонна находится в США. Он назвал подобные сообщения СМИ враньем.

Напомним, что Пугачева уехала из России вместе с детьми весной 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине и обосновалась в Израиле. В 2023 году певица дважды приезжала в страну: на похороны модельера Валентина Юдашкина в мае и на звукозаписывающую студию в Твери в ноябре. Тогда же она заезжала в свой подмосковный замок в деревне Грязь.

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В начале октября сообщалось, что Пугачева якобы переехала в США к своей дочери, певице Кристине Орбакайте. Утверждалось, что она решилась на этот шаг на фоне эскалации конфликта в Израиле.