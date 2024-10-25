Обвиненный в насилии P. Diddy обратился к 2-летней дочке за решеткой

Дидди пытается оставаться отцом даже при своих сложных обстоятельствах, но не опасен ли он для своих детей?! Шон Комбс уже не выдерживает напряжения, с которым ему пришлось столкнуться в камере. Сначала он отказывался есть, а теперь решил, что близость с семьей морально поможет ему выкарабкаться. Мужчина оставил пост с сообщением в адрес 2-летней дочки, отпраздновавшей день рождения.

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«С днем рождения! С днем рождения, малышка Лав. Папочка тебя любит», — написал он.

Говоря честно, это тронуло сердца его поклонников, которые все еще продолжают верить в невинность и чистоту рэпера. Но учитывая то, что он позволял себе делать с чужими детьми, можно ли быть уверенными в том, что он безопасен для своих?

Опять же, история Джейдена Смита, которого окунули в ужасы шоубиза собственные родители, всегда будет примером пугающего звездного родительства, а, как выражается американская публика, Дидд недалеко ушел от своего товарища Уилла Смита.

«Страшно быть их детьми. Неудивительно, что они по мере взросления становятся такими разбитыми и потерянными, никому ненужными. Хотя имеют при этом и деньги, и карьеру, и все на свете», — пишет один из американских юзеров по теме.

К слову, помимо собственных биологических детишек Комбс успел усыновить сына своей возлюбленной Ким Портер Куинси. Правда, с самой Ким их отношения в последние дни вряд ли можно было назвать спокойными. Все дело в том, что девушка выпустила биографическую книгу, которая уже успела потрясти интернет, ведь в ней описываются все проделки рэпера, впоследствии превратившиеся в серьезные преступления. Интересно, можно ли Шону надеяться на освобождение? Как ни крути, а человеком он был не последним, почему и «крутил» все эти годы своими коллегами и подчиненными, но кто он против закона США? Заметим, что пока многодетному папочке позволяют общаться с детьми по телефону.