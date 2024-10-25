43-летняя супермодель из Бразилии показалась на улице в кожаных шортах

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио прогулялась по улице в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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43-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых предстала перед камерой в белой футболке и кожаных трусах с высокой посадкой, надетых поверх капроновых колготок. Для своего образа она также примерила укороченную коричневую куртку и белые остроносые туфли. Кроме того, знаменитость сделала легкий макияж с акцентом на розовую помаду, взяла с собой солнцезащитные очки и распустила волосы.

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«Городское настроение», — подписала она пост.

Ранее Алессандра Амбросио раскрыла секрет похудения за шесть дней до показа бельевого бренда Victoria's Secret.