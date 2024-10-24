Анна Калашникова осудила Натана за измену жене на шоу

Певица Анна Калашникова осудила рэпера Натана Мирова (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) за измену жене на шоу «Звезды в джунглях». Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, у Натана в ходе съемок завязался роман с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек). Это вызвало сильный общественный резонанс и критику со стороны поклонников.

Супруга рэпера Анастасия Швецова на фоне скандала написала в соцсетях, что на момент съемок они с мужем «взяли паузу в отношениях». Фанаты не поверили ее словам, предположили, что она пытается защитить супруга, уточнили журналисты.

«Свою репутацию она тоже пытается защитить. Ну какой жене приятно видеть, как по соцсетям репостятся ролики, на которых Натан милуется и целуется с Лерчек?», — подчеркнула Калашникова.

По ее мнению, как музыкант, так и блогер — «люди с двойным дном». Она добавила, что парочка подает плохой пример молодежи. Кроме того, певица посочувствовала жене и детям Натана.

Лерчек впервые высказалась о романе с Natan на телешоу

Валерия Чекалина ранее сообщила, что ей стыдно за флирт с Натаном. Она пояснила, что первоначально между ними была «просто дружба,» а затем у нее словно «мозг затуманился» и она перестала понимать, что происходит.