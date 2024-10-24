Инстасамка снялась в образе неоновой невесты с одним глазом

Рэперша Инстасамка примерила образ неоновой невесты с одним глазом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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24-летняя Инстасамка позировала в зеленом платье и фате невесты. Она также сделала хэллоуинский макияж и надела линзу, которая скрывает глаз. Ей также сделали укладку с волнами и локонами. В руках она держала сумку со знаком радиоактивного вещества.

«Токсик девушка», — написала рэперша.

В июле Инстасамка опубликовала фото с раздутыми губами. Рэперша объяснила, что у нее остался отек после удаления филлеров. Интернет-пользователи были шокированы результатом. Тогда же знаменитость рассказала, что также хотела бы вернуть свои брови, которые сбрила в январе. Позже артистка выложила видео, где показала натуральные губы и увеличила их размер с помощью коричневого карандаша.

Недавно рэпершу также раскритиковали за плагиат новой песни. Инстасамка опубликовала у себя в социальных сетях видеоролик, в котором отдыхает со своим молодым человеком на природе под собственный новый трек.