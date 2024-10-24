Суд пересмотрит дело о запрете Лободе исполнять песню «К черту любовь»

Первый кассационный суд общей юрисдикции направил на пересмотр дело по иску композитора Олега Влади к певице Светлане Лободе о запрете на исполнение написанной им песни «К черту любовь». Об этом сообщает РАПСИ.

Влади указал, что принял решение запретить Лободе петь свою композицию после ее публичных заявление о том, что полученные от профессиональной деятельности она будет направлять на поддержку ВСУ. Композитор, посчитав это неприемлемым, направил Лободе письмо с отзывом согласия на использование песни, но она его проигнорировала.

После этого Влади подал иск в суд первой инстанции, но ему отказали в его удовлетворении, поскольку не нашел оснований для признания договора о передаче исключительных имущественных авторских и смежных прав незаключенным. Впоследствии с этим решением согласился и апелляционный суд. Затем композитор подал кассационную жалобу и первый кассационный суд общей юрисдикции отправил дело на пересмотр.

Ранее сообщалось, что у Лободы возникли проблемы с концертами за границей. В частности, на Кипре билеты на него остались нераспроданными.