Карди Би отменила концерты в связи с госпитализацией

Популярная американская рэперша Карди Би была экстренно доставлена в больницу. Об этом она сообщила в своем профиле в соцсети X (бывший Twitter).

Исполнительница призналась, что по состоянию здоровья не сможет выступить на музыкальном фестивале ONE Musicfest в ближайшие выходные.

«Мне так грустно делиться этой новостью, но последние пару дней я лежала в больнице, восстанавливаясь после внезапных проблем со здоровьем», — поделилась артистка.

В настоящий момент неизвестно, что произошло с 32-летней рэпершей. В августе она рассказывала, что во время третьей беременности упала и порвала связку, чуть не потеряв ребенка.