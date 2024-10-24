Карди Би отменила концерты в связи с госпитализацией
Популярная американская рэперша Карди Би была экстренно доставлена в больницу. Об этом она сообщила в своем профиле в соцсети X (бывший Twitter).
Исполнительница призналась, что по состоянию здоровья не сможет выступить на музыкальном фестивале ONE Musicfest в ближайшие выходные.
«Мне так грустно делиться этой новостью, но последние пару дней я лежала в больнице, восстанавливаясь после внезапных проблем со здоровьем», — поделилась артистка.
В настоящий момент неизвестно, что произошло с 32-летней рэпершей. В августе она рассказывала, что во время третьей беременности упала и порвала связку, чуть не потеряв ребенка.