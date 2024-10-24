Боня захотела покорить самую высокую вершину мира

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня объявила, что собирается покорять новые вершины Эвереста. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала видео, на котором стоит на фоне желтого вертолета и мешков с снаряжением.

Горы, я еду к вам! — воскликнула альпинистка.

Она также поделилась фотографией самой высокой точки Земли — горы Эверест.

Вот и следующая гора, которую я собираюсь покорить, — подписала фото Боня.

Ранее Боня сообщила, что не боится погибнуть во время очередного восхождения на гору Ама-Даблам в Непале. По ее словам, она сделала свой выбор и позаботилась о будущем 11-летней дочери Анжелины, которую отправила учиться в школу-пансионат в Англии. Так Боня отреагировала на многочисленные комментарии подписчиков, которые призвали ее не рисковать жизнью и подумать о ребенке.

До этого звезда показала, как изменилось ее лицо за время восхождения в горах. В своем Telegram-канале она призналась, что сильно обгорела и ее губы покрыл герпес. Подписчики посочувствовали звезде и отметили, что симптомы похожи на обморожение.