Shaman'а заподозрили в новом романе с известной актрисой

Сердце певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, теперь не свободно. По информации российских СМИ, артист закрутил роман с актрисой Соею Сайгидовой.

© Вечерняя Москва

Пара исполняет роли в спектакле о князе Владимире, и их взаимодействие на сцене оказывает близкие отношения партнеров.

Как написало издание StarHit, на фестивале «Новая волна» между артистами можно было заметить множество подозрительных прикосновений, а также романтичный поцелуй в плечо, что только подкрепляет слухи об их отношениях.

Новость о расставании певца и его супруги Елены Мартыновой стала неожиданной, ведь еще летом между ними, казалось, все было хорошо: Дронов и Мартынова обнимались на концерте певца Григория Лепса.

SHAMAN и Елена Мартынова, Алсу и Ян Абрамов, Нюша и Игорь Сивов — вот далеко не полный список звездных пар, чьи отношения казались крепкими, однако закончились разводом в 2024 году. Всему виной может быть влияние планет, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» мистик звука Юлий Котов.