Авраам Руссо подаст иск к фигуранту дела о его похищении

Певец Авраам Руссо намерен подать иск о компенсации морального вреда на пять миллионов рублей к Владимиру Шестопалову, который является фигурантом дела о его похищении в 2004 году. Об этом РИА Новости сообщил адвокат исполнителя Андрей Алешкин.

Он отметил, что это еще не окончательная сумма, она будет согласована с Руссо и состоять из двух частей: морального вреда от преступления и фактически понесенные затраты, куда войдут лечение, упущенная выгода от концертов и затраты на адвокатов.

«Я думаю, что мы будем выставлять иск о компенсации морального вреда на сумму в пять миллионов», — добавил Алешкин.

Ранее сообщалось, что Шестопалова отпустили из-под стражи, поскольку его адвокат не пришел на судебное заседание. Рассмотрение дела отложили на следующую неделю.

Напомним, что Шестопалова, который находился в федеральном розыске почти шесть лет, арестовали в Москве в начале сентября.