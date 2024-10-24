Shaman рассказал анекдот про бренд водки «Я русский»

Известный певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, что гипотетический бренд водки «Я русский» стал пользоваться популярностью в народе до того, как напиток появился в широкой продаже. Об этом пишет Life.

Ранее артист подтвердил, что действительно зарегистрировал свой товарный знак. Вместе с тем, добавил он, пока нет намерения использовать его именно для продажи алкогольной продукции.

Дронов отметил, что россияне с юмором и интересом воспринимают новости о его жизни, разводе с женой, бизнес-планах. Он уточнил, что в народе даже появляются анекдоты:

— Вы пробовали водку Шамана «Я русский»?

— Не, говорят, разведённая.

Ранее певец разъяснил, что решил зарегистрировать знак с тем, чтобы защитить бренд, не дать его использовать для продвижения некачественных товаров.