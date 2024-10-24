Рэпер Гуф вышел на связь после драки в Подмосковье

Рэпер Гуф вышел на связь с поклонниками, записав видео из больничной палаты. Соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

В кадре Алексей Долматов (настоящее имя музыканта) передавал привет и хвастается подарком — футболкой с надписью «Красно-белая Апрелевка».

«Короче, не знаю, кому привет. Вот Апрелевка, красно-белый „Спартак“, Леша Гуф Долматов», — с улыбкой сказал рэпер.

В кадре видно, что одна рука Гуфа перевязана, а на другой — бинт, который обычно накладывают после процедуры забора крови из вены, пишет «Пятый канал».

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, был задержан в подмосковной Апрелевке за драку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что музыкант приставал к девушке, которая затем позвонила своему брату и попросила его приехать. Защита рэпера опровергла данную версию событий.

По данным источника, инцидент произошел рано утром, в этот момент артист вел прямую трансляцию в соцсетях. Во время стрима Долматов попытался познакомиться с девушкой, но она отказала.

По словам зрителей, когда на место событий приехал брат девушки, между мужчинами завязалась драка, в результате которой рэпер ударил молодого человека по уху и повредил себе руку. Отмечается, что пострадавший снял побои и написал заявление в полицию.

На кадрах, снятых рэпером, утверждается, что брат девушки находится в нетрезвом состоянии.

Мужчина, пострадавший в драке с рэп-исполнителем Гуфом (настоящее имя — Алексей Долматов) в Подмосковье, оказался полицейским. Подробности о его личности раскрывает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 27-летний Михаил — сотрудник патрульно-постовой службы. Предварительно, в момент инцидента он находился не при исполнении.

Позже Telegram-канал «112» уточнил, что пострадавший мужчина является сотрудником Росгвардии.

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Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с Пятым каналом раскрыл подробности потасовки с участием рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, в Подмосковье. По его словам, в этой истории «все не так, как сообщает «загадочный потерпевший».

«Как пояснил мне мой подзащитный, заявивший на Гуфа, изначально ["потерпевший"] обслуживал их компанию и все это время позиционировал себя в качестве администратора», — сообщил Жорин.

По словам адвоката, рэпер не приставал к девушке, которая якобы является сестрой второго участника конфликта. Долматов, уверяет Жорин, впервые увидел ее на улице.

Конфликт изначально начался с Михаилом, который представлял администрацию бани и все это время, пока компания отдыхала, общался с ними, а спор возник после того, как "потерпевший" стал навязывать свое общение и снимать компанию на видео Сергей Жорин адвокат

Также адвокат опроверг информацию о том, что Гуф и его друзья якобы употребляли запрещенные вещества во время отдыха в бане.

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Рэпер Алексей Долматов (Гуф) пытался договориться с управляющим бани об отключении перед тем, как случилась драка в Апрелевке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Гуф настаивал, чтобы его времяпровождение со спутниками в бане было конфиденциальным. Также певцу и его компаньонам выписали штраф за курение в помещении. Артист его не оплатил, как и счет за несколько часов нахождения в бане.

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Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, отправился на лечение в рехаб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предположительно, артист пошел на такой шаг, чтобы избежать ареста за дебош в бане. По данным источника, лечащие врачи Долматова хотят перевести его в частное медучреждение в Москве.

Отмечается, что если артист проведет там три месяца, то сможет избежать административного наказания за появление в нетрезвом виде в общественном месте. Также его не смогут арестовать по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж с применением насилия»).

Ранее сестра Гуфа Ольга рассказала, что ее брат сейчас госпитализирован.

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Рэперу Гуфу за потасовку в Подмосковье может грозить штраф или административный арест, предположил юрист и правозащитник Михаил Салкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что такая мера наказания предусмотрена, если вреда здоровью не причинено. По словам эксперта, рэпера может ждать штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей.

Если вреда здоровью не причинено, то, скорее всего, данные действия могут быть оценены правоохранительными органами как административное правонарушение — побои. Наказание за побои либо штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, либо административный арест от 10 до 15 суток, либо обязательные работы от 60 до 120 часов, — пояснил Салкин.

Юрист отметил, что, если пострадавший является сотрудником правоохранительных органов, данный факт не должен повлиять на квалификацию дела. Он обратил внимание, что мужчина был не в форме и находился не при исполнении служебных обязанностей.

Факт, что пострадавший является сотрудником правоохранительных органов, если это так, не должен влиять на квалификацию действий, так как он был не в форме и не при исполнении служебных обязанностей, — заключил правозащитник.

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В новом скандале с рэпером Гуфом (настоящее имя — Алексей Долматов) нет ничего удивительного, считает продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. В разговоре с NEWS.ru эксперт заметил, что российский шоу-бизнес слишком скудный, поэтому попасть в СМИ легче скандалами, чем творчеством.

На Западе полно таких инфоповодов, и никто уже не возбуждается на этот счет. А у нас, видимо, настолько скудный шоу-бизнес, что любая такая выходка сразу же обсуждается. И понятно, что легче всего попасть в заголовки если не творчеством, то по крайней мере такими выходками, — поделился Бабичев.

Продюсер обратил внимание, что артистам подобного жанра свойственно попадать в передряги. По его словам, прилежный и покладистый рэпер — это что-то из ряда вон выходящее.

Вообще ничего сверхъестественного не вижу для артистов подобного жанра в музыке. Им очень свойственно попадать в какие-то передряги. Наоборот, прилежный и покладистый рэпер — это что-то из ряда вон выходящее. А то, что Гуф попадает в СМИ только за счет каких-то скандалов и разборок, которые заканчиваются задержанием, так это обычная рэперская история, — заключил музкритик.

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Российскому рэперу Гуфу (настоящее имя — Алексей Долматов) лучше принять участие в специальной военной операции в качестве добровольца и вести стримы оттуда, а не из бани, заявил в беседе с NEWS.ru лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его мнению, музыканту было бы неплохо заняться гуманитарной деятельностью.

Вместо того чтобы ходить по баням либо делать там различные стримы, мы посоветуем Гуфу заняться практическими делами. Когда идет СВО, надо все силы, безусловно, мобилизовать на поддержку бойцов на передовой. Мы также приглашаем рэпера Гуфа, вот если хочет делать стримы, стримы пусть делает в зоне СВО, плюс ко всему помогает, подключается к гуманитарным миссиям, поддерживает бойцов либо отправится добровольцем в зону СВО, — высказался Резяпов.

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