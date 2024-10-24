Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) извинился за драку в банном комплексе в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В своем видеообращении Гуф принес извинения всем, кому он принес неудобства «своей пьяной фигней» — сотрудникам бани и полиции, журналистам и своим родителям. Он также заявил, что постарается больше «не исполнять подобного», потому что он не хочет в тюрьму.

«Постараюсь больше не косячить так, постараюсь больше не исполнять такое, потому что я, правда, автор и исполнитель не только собственных треков, но еще и своей жизни. Поэтому мне вообще не нужна лишняя статья где-то за спиной, и садиться в тюрьму я тоже не хочу», — заявил он.

Ранее Гуфа доставили в отдел полиции в подмосковном городе Апрелевка после того, как он устроил драку у банного комплекса. Позже стало известно, что ему также грозит административная статья за отказ от медицинского освидетельствования на состояние наркотического и алкогольного опьянения.