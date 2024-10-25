Гуфу предложили выступить в госпиталях перед российскими солдатами

Рэп-исполнителю Алексею Долматову, более известному как Гуф, предложили выступить в госпиталях перед российскими солдатами. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает Shot.

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С таким предложением к певцу обратился директор правозащитного центра «Сорок сороков». Активисты предложили Гуфу посетить российские госпитали и спеть для бойцов спецоперации. По мнению общественников, общение с «настоящими мужчинами» помогло бы рэперу всерьез задуматься о своих зависимостях, передает Telegram-канал.

Алексей Долматов 24 октября извинился за свою ночную выходку, когда он избил сотрудника ППС Наро-Фоминска около банного комплекса в Апрелевке. Тогда он также отказался платить деньги за проведенный отдых.

Стало известно, что в отношении Гуфа составили административный протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит арест до 15 суток. «Вечерняя Москва» рассказала о деталях очередной скандальной истории Гуфа.

До этого сестра рэпера заявила, что ее брат находится в больнице после инцидента с дракой возле бани. Предварительно, во время перепалки музыкант ударил незнакомого мужчину по уху, а тот вызвал правоохранительные органы.