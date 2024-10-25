Гуфу предложили выступить в госпиталях перед российскими солдатами

Рэперу Гуфу (настоящее имя — Алексей Долматов) предложили выступить в госпиталях перед российскими военными в качестве извинений. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

С таким предложением к музыканту обратился правозащитный центр «Сорок Сороков». Активисты считают, что во время подобных поездок Долматов сможет пообщаться с настоящими мужчинами, встать на правильный путь и подумать о своих зависимостях.

Напомним, что Долматова доставили в полицию в подмосковной Апрелевке после конфликта у банного комплекса. По информации СМИ, конфликт произошел, когда музыкант отказался оплачивать счет. В ходе него Гуф ударил 26-летнего полицейского, которому потребовалась медицинская помощь.

Сообщалось, что Гуф отказался проходить медицинское освидетельствование. За это ему грозит административная ответственность. Накануне он принес извинения перед сотрудниками Наро-Фоминского ОВД и перед всеми, кому принёс неудобства.