Галкина* поймали на привлечении массовки на концертах в США

Комика Максима Галкина* подозревают в том, что он приглашал массовку на гастроли в города США, чтобы создать видимость полного зала на концертах. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает «Московский комсомолец», опираясь на данные сайтов по продаже билетов и мониторинг видеозаписей выступлений комика.

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В качестве примера журналисты привели выступление комика в Тампе, который запланирован на 22 октября. Сейчас продано около половины билетов на шоу. Подобные ситуации наблюдаются и в других городах.

— В США Галкин* особой популярностью никогда не пользовался. В местных русскоязычных группах в социальных сетях на его выступления билеты предлагают с большой скидкой, и то не могут продать, — отметили в материале.

27 сентября стало известно, что Максим Галкин* запретил снимать и записывать на диктофон свои выступления.

Галкин* утверждает, что никогда не занимался политикой, он просто является деятелем культуры и искусства, а включение его в список иностранных агентов препятствует его свободе самовыражения и нарушает право на неприкосновенность частной жизни.

15 сентября стало известно, что Галкин* попытался оспорить решение Министерства юстиции России о внесении его в список иностранных агентов. Он считает это решение незаконным и нарушающим его права и свободы, так как оно противоречит российскому и международному законодательству.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.