В Твери отменили концерт группы «Звери» из-за «неоднозначной позиции» по СВО

Группа «Звери» сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что администрация города Тверь отказала коллективу в проведении концерта, который должен был состояться 13 ноября.

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Причиной стала «неоднозначная позиция артиста» по СВО. По словам музыкантов группы, они никак не смогли повлиять на решение властей. Артисты пообещали вернуть зрителям полную стоимость билетов, а также дать скидку на покупку билетов в других городах.

В конце августа 2023 года Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) выступил в ДНР перед бойцами. Тогда в сети появилось видео, на котором музыкант в бронежилете и каске разговаривал с солдатами и наблюдал за выстрелом из гранатомета. Затем Билык вместе с гитаристом группы Германом Осиповым исполнял песни перед военнослужащими оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» ДНР.

В июне того же года концерт «Зверей» отменили в Санкт-Петербурге. Это случилось после того, как депутат Законодательного собрания города Константин Чебыкин обратился к прокурору города Виктору Мельницу с требованием запретить выступление музыкантов. Он заявлял, что Роман Билык неоднократно критиковал решение российских властей начать специальную военную операцию на Украине.