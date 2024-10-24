Дробыш назвал Прохора Шаляпина «бездарным идиотом»

Продюсер Виктор Дробыш считает, что Прохор Шаляпин загубил свою карьеру музыканта из-за своей «бестолковости». Своим мнением он поделился на VK-шоу «Макарена».

«Есть много бездарных идиотов, которые существуют на рынке. По факту, что он поет и кто он, многие даже не знают. Ну вот яркий пример – Прохор Шаляпин», — заявил Дробыш.

Продюсер вспомнил, что именно он «откопал эту мумию» — Шаляпин был одним из финалистов проекта «Фабрика звезд — 6», где Дробыш выступал как музыкальный продюсер.

У певца, уверен продюсер, были задатки, чтобы стать известным артистом «а-ля Басковым», однако он пошел по-другому пути, скандальному. По словам Дробыша, сейчас Прохор Шаляпин не имеет никакого отношения к музыке.

В 2006 году Прохор Шаляпин принял участие в проекте «Фабрика звезд — 6», в котором занял четвертое место. После проекта артист заключил контракт с Виктором Дробышем, однако они прекратили сотрудничество на фоне взаимных обвинений, спустя год.

После этого исполнитель не раз становился героем светской хроники из-за своих романов с женщинами старше себя. Больше года Шаляпин состоял в браке с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, их разница в возрасте составляла 28 лет.

14 июня Шаляпин сообщал, что зарабатывал пением и легким аферизмом — «таким, что не подходит под уголовные дела». Певец намекал на то, что преследовал материальный интерес к обеспеченным женщинам постарше.