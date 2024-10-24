Продюсер Иосиф Пригожин заявил о нарциссизме певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), посчитавшего себя главным конкурентом на российской эстраде. В беседе с NEWS.ru он отметил, что, будучи прагматиком, ему трудно реагировать на такие заявления. По словам продюсера, подобного рода высказывания можно комментировать только с помощью анекдотов.

На этот счет есть анекдот: «Приснился, говорит, мне сексуально извращенный сон. Он говорит: «Что, он и он?» — «Нет». — «Она и она?» — «Нет». — «Их было много?» «Нет». — «А что же?!» Он говорит: «Я и я». Вот я бы так прокомментировал такое заявление. Я не знаю, что происходит с людьми. Я вообще прагматик и очень трудно реагирую на нарциссизм. Я просто анекдотом хочу сказать, — высказался Пригожин.

Ранее SHAMAN заявил, что считает своим главным конкурентом на российской эстраде самого себя через 10 лет. Артист обсудил тему конкуренции в шоу-бизнесе во время съемок проморолика к этно-опере композитора Игоря Матвиенко под названием «Князь Владимир».

SHAMAN рассказал о своем главном конкуренте

Певица Анна Калашникова ранее выразила мнение, что гонорары SHAMAN в 16 млн рублей за патриотический концерт в Оренбурге выглядят как танцы на костях и пир во время чумы. По ее словам, она была шокирована такой суммой за выступление. Калашникова поддержала точку зрения актрисы Яны Поплавской, которая ранее осудила выделение денег из госбюджета на такие мероприятия.