SHAMAN и Полина Гагарина стали лучшими певцами 2024 года

Полина Гагарина была признана лучшей певицей 2024 года в России. Почему артистка является любимицей россиян, почему против нее ввел санкции Евросоюз, почему знаменитость прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе?

Почему россияне любят Гагарину

Гагарина признана лучшей певицей 2024 года в России по результатам опроса опубликовал ВЦИОМ. Артистка получает этот титул третий год подряд.

«Первенство у Полины Гагариной (19%) уже третий год подряд», — говорится в сообщении.

На втором месте оказалась певица Лариса Долина (10%), третью строчку разделили исполнительницы Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), Валерия и Ирина Аллегрова (7%).

Музкритик и продюсер Евгений Бабичев считает, что Гагарина стала популярнее благодаря новому музыкальному стилю. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что артистка зарекомендовала себя как трудяга. По его словам, для него нет ничего удивительного, что певица обошла конкуренток и стала любимицей россиян.

«Для меня неудивительно, что Гагарина обошла остальных конкуренток. За последние годы она действительно зарекомендовала себя как трудяга, очень многое успела сделать. Она стала делать творчество, которое соответствует запросам аудитории, а нынешние запросы — это некий симбиоз народно-фольклорного, патриотического. Певица стала творить музыку, на мой взгляд, очень интересную», — пояснил Бабичев.

Он привел в пример один из ее последних треков «Родной». По его словам, песня отлично звучит и сделана с интересной аранжировкой. Критик обратил внимание на фольклорные мотивы композиции и отлично подобранные инструменты. Бабичев считает, что Гагариной удалось расширить свою аудиторию, пока ее коллеги «плачутся в жилетку» из-за усложнившихся условий работы.

За что Гагарину внесли в санкционный список

Издание EUobserver писало, что имя Полины Гагариной попало в 14-й пакет санкций, поскольку певица выступала на мероприятиях, посвященных присоединению новых регионов к России, а также увеличила свои доходы «благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях».

В том же санкционном списке из деятелей культуры также оказались SHAMAN (Ярослав Дронов) и актер Иван Охлобыстин. Артистам запрещен въезд в страны Евросоюза, транзит через их территории, а также любые финансовые операции.

Гагарина подала иск в Европейский суд с требованием снять с нее ограничения, под которые она подпала в рамках 14-го пакета санкций ЕС против РФ.

Отмечается, что заявление Полина Гагарина подала еще 3 сентября, однако известно об этом стало только сейчас. Артистка занесена в список лиц, которые «подрывают или угрожают суверенитету» Украины.

«Заявитель требует, чтобы суд аннулировал решение Совета (CFSP) 2024/1738 от 24 июня 2024 года, изменяющее решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах», — сказано в сообщении суда.

Гагарина привела четыре главных довода в пользу снятия с нее санкций: отсутствие обоснования необходимости включения ее имени в санкционный список, отсутствие доказательств связи артистки «с высокопоставленными должностными лицами России или получения выгоды от них», нарушение основополагающих прав и ущемление прав свободно выражать мнение и свободы творчества.

Что Гагарина рассказала о взаимоотношениях с Меладзе

Гагарина отметила, что сильнее всего в жизни и шоу-бизнесе на нее повлиял композитор Константин Меладзе. Как напомнила звезда, именно он подарил ей главные хиты и сформировал представление о профессии.

«Два моих главных учителя в жизни — это время и люди, которые мне встречались на жизненном пути. Если говорить о шоу-бизнесе, то я могу назвать своим учителем моего музыкального продюсера Константина Меладзе, который много работал со мной. Он дал мне как артисту основные и главные хиты в моей жизни, вложил в меня понимание обо всем самом важном в профессии», — поделилась Полина.

Меладзе — автор песни Гагариной «Я тебя не прощу никогда». Певица работала с продюсером с 2010 по 2015 год. Сейчас артистка не уточнила, поддерживает ли она общение с Константином после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее исполнительница приоткрыла завесу тайны над разрывом сотрудничества с Меладзе в 2014 году. По ее словам, инициатором такого решения стала его бывшая супруга, певица Вера Брежнева.

«Было тяжело. Я уже все поняла, когда он мне позвонил и сказал, что нам нужно встретиться», — вспомнила артистка.

При этом Гагарина не стала лезть глубже и узнавать истинные мотивы Брежневой. Однако исполнительница призналась, что не смогла найти общий язык с экс-солисткой группы «ВИА Гра».

«Мы с ней никогда не дружили. Никогда не общались. Как-то не сложилось. Я, мне кажется, могу дипломатично и хорошо общаться, могу найти общий язык. Это часть моей профессии. <...> Но там — нет», — подчеркнула Гагарина.

Певица искренне сожалела о разрыве плодотворного сотрудничества. Как уточнила артистка, она еще месяц «ревела» после этой новости.