Гуф вышел на связь с поклонниками из больничной палаты

Рэпер Гуф вышел на связь с поклонниками, записав видео из больничной палаты. Соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

В кадре Алексей Долматов (настоящее имя музыканта) передавал привет и хвастается подарком — футболкой с надписью «Красно-белая Апрелевка».

«Короче, не знаю, кому привет. Вот Апрелевка, красно-белый „Спартак“, Леша Гуф Долматов», — с улыбкой сказал рэпер.

В кадре видно, что одна рука Гуфа перевязана, а на другой — бинт, который обычно накладывают после процедуры забора крови из вены, пишет «Пятый канал».

Ранее "СП" писала, что стало известно, за что задержали рэпера Гуфа.